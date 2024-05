Il tessile sostenibile: alla scoperta del "distretto della lana"

“La lana è una fibra naturale e costosa quindi già dagli allevamenti e nella produzione si cerca di non buttare via niente. Per esempio, la lanolina, il grasso della pecora, che è uno scarto, viene utilizzato come base per le creme di bellezza. Oggi abbiamo una nuova sfida sull’invenduto per far sì che il prodotto finito venga reimmesso sul mercato dando vita ad un nuovo ciclo di vita economico del prodotto stesso. Siamo convinti che non ci possa essere un percorso di sostenibilità senza innovazione. Siamo un’industria e abbiamo un impatto e la tecnologia ci viene incontro per ridurre questo impatto attraverso la cultura del dato e della digitalizzazione. Partiamo dal tessuto digitalizzato, siamo la prima azienda ad aver digitalizzato il percorso di creazione della collezione. Risparmiamo 350 mila euro l’anno di campionario non prodotto fisicamente ma prodotto solo digitalmente questo significa un risparmio di circa 2 tonnellate di CO2 risparmiate. Tutto questo è possibile attuando un approccio zero-stock che permette di ridurre al minimo l’impatto ambientale dei processi. Tutti i capi sono personalizzabili online in pochi e semplici click grazie all’innovativo configuratore 3D e a un tutorial per prendere le misure”

Il percorso della lana

Quando si parla di lana si parla di allevamenti, di animali accuditi e di terreni curati nel minimo dettaglio. Questo per garantire al consumatore finale la tracciabilità del tessuto, per garantire che sia stato trattato seguendo ogni singolo passaggio in modo sostenibile e meno impattante possibile. Anche sulla tracciabilità in Italia abbiamo delle eccellenze, è il caso del Gruppo Schneider. Abbiamo raggiunto a Biella la Groupe Ceo Laura Ros.

“La storia del Gruppo parte nel 1922 in Australia dove Giovanni Scneider fondò una trading company, comprava la lana sulcida dagli allevatori e la spediva ai tessitori in Italia e in Inghilterra. Dal trading nel corso degli anni si è passati alla prima trasformazione della lana, la pettinatura che è quello che si fa prima di realizzare il filato. Ci si è dedicati non solo alla lana ma anche al cachemire. Sono nati i nostri stabilimenti: quattro per la lana in Italia, in Egitto, in Patagonia e Argentina, in Cina e uno per il cachemire in Mongolia, andiamo direttamente alla fonte. In più abbiamo i nostri buying office in Australia e in Nuova Zelanda”.

Un processo di verifica del prodotto che parte dagli allevamenti, e dalle fattorie.

“Abbiamo lavorato in modi diversi: in Argentina, per esempio, non solo acquistiamo lana ma gestiamo anche venti fattorie in diretta, controlliamo noi tutta la produzione e abbiamo fatto tutta una serie di esperimenti che ci hanno portato ad essere il primo gruppo a poter certificare le proprie fattorie in Argentina sulla base di alcuni criteri come il benessere animale, il non utilizzo di pesticidi e il fatto di avere fattorie organiche. In Australia e in Nuova Zelanda invece non gestiamo noi direttamente le fattorie ma abbiamo creato una piattaforma dove confluiscono tutti gli allevatori con cui lavoriamo, che sono oltre mille, e questo ha creato un rapporto diretto con gli allevatori perché per essere parte della nostra piattaforma Authentico gli allevatori devono rispettare pratiche precise che prevedono il benessere animale, la conservazione del territorio, la responsabilità sociale nei confronti dei lavoratori che sono alle loro dipendenze e della comunità in cui si trovano. Tutto questo per assicurare che la nostra lana Authentico sia ottenuta in modo etico, e poi vogliamo rinsaldare il rapporto con gli allevatori perché in questo modo possiamo assicurarci un livello qualitativo elevato, garantendo così una produzione che vada in una certa direzione e cercando di fare in modo che le loro fattorie siano il più possibile virtuose”.

Ma cos’è la lana Authentico?

“Authentico è sinonimo di tracciabilità. Siamo gli unici ad avere l’intera filiera, la lana Authentico non solo arriva da allevamenti che seguono le pratiche che abbiamo descritto ma viene anche processata all’interno dei nostri stabilimenti che sono tutti certificati. Questo significa che tutti i prodotti, tutti detergenti che utilizziamo sono biodegradabili. Il risultato è una lana che non solo deriva da pecore allevate in un certo modo ma che viene processata a livello industriale in maniera sostenibile, a questo aggiungiamo una tracciabilità digitale e di conseguenza siamo gli unici a poter andare dalla pecora al cancello di uscita della fabbrica raccontando anche le fattorie esatte da cui questa lana proviene. Questa è una cosa unica”.