L’impegno di A2A per la transizione ecologica

La transizione ecologica al centro di un percorso che arriva fino al 2035: 12 anni per accompagnare l’Italia verso la decarbonizzazione, l’elettrificazione dei consumi, lo sviluppo delle rinnovabili, una maggiore efficienza nella chiusura del ciclo dei rifiuti e dell’acqua. Progetti ambiziosi per arrivare preparati al 2050, anno entro cui l’Unione Europea dovrebbe raggiungere la neutralità climatica. Con 22 miliardi di investimenti – di cui 6 per l’economia circolare e 16 per la transizione energetica - A2A è pronta a dare il proprio contributo: un impegno messo nero su bianco nel nuovo Piano Strategico 2024-2035, focalizzato su infrastrutture, persone e imprese, decarbonizzazione e sviluppo future-fit.

Crescono gli investimenti di A2A

Archiviando un 2023 da record e forte dei risultati già raggiunti nei primi tre anni del Piano 2021-2030, il Gruppo A2A ha tagliato in anticipo il traguardo per obiettivi industriali ed economici – con oltre il 70% degli investimenti previsti entro il 2030 autorizzato o già in corso di realizzazione – e ha deciso di rilanciare un nuovo Piano al 2035, fissando una tappa intermedia rispetto al net zero previsto per il 2050. “Abbiamo aumentato gli investimenti a 22 miliardi, di cui il 44% destinati a business con bassa volatilità, per infrastrutture dedicate all’economia circolare e alla transizione energetica che si confermano i pilastri della nostra strategia”, spiega Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato di A2A. In questo contesto di lungo periodo, aggiunge, “Si inquadra anche l’operazione straordinaria da 1,2 miliardi di euro per l’ampliamento della rete elettrica, che consentirà di raggiungere una RAB di 3,4 miliardi nel 2035 consolidando la nostra posizione come secondo operatore italiano e tra i primi in Europa per energia elettrica distribuita. Saremo in grado di creare valore sostenibile assicurando solidità finanziaria e rendimenti ai nostri azionisti”. In numeri, il Piano Strategico 2024-2035 prevede di portare l’EBITDA a 2,2 miliardi nel 2026 e superiore a 3,2 miliardi nel 2035. Si punta a un dividendo in crescita del 3% all'anno.

Sostenibilità come indirizzo strategico e per generare valore

Tutto è parte della visione di A2A come Life Company a rafforzare l’impegno e l’assunzione di responsabilità in un quadro in cui cambiamento climatico, inquinamento e spreco di risorse incidono sulla qualità della vita. Nel nuovo Piano strategico la sostenibilità ha una doppia veste: indirizzo strategico e mezzo per generare valore ambientale, sociale ed economico-finanziario. È in quest’ottica che emerge con forza uno dei punti chiave: la realizzazione di infrastrutture sui territori per coinvolgere e supportare persone e imprese nel percorso di transizione energetica e verso l’adesione a modelli virtuosi di economia circolare.