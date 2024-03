Trieste, avvistato squalo elefante di otto metri nel Golfo

Per l'Area Marina Protetta di Miramare, si tratta di una "splendida notizia per il Golfo di Trieste e per la sua biodiversità". Il direttore dell'Amp, Maurizio Spoto, ha spiegato che altri avvistamenti sono possibili nei prossimi giorni, quando il mare sarà calmo, a causa di "una presenza di nutrimenti adeguata" nelle acque

“Bentornato cetorino!”: è con queste parole che l’Area Marina Protetta di Miramare ha annunciato in un post su Instagram l’avvistamento di uno squalo elefante nel Golfo di Trieste, tra Santa Croce e Marina di Aurisina. L’ultima volta che il pesce era stato osservato nel Golfo era nella primavera del 2015, nove anni fa. Per questa ragione, l’evento ha sorpreso l’Amp, che ne ha parlato come di “una splendida notizia, che dà segni di speranza per specie che sono sempre più minacciate in tutto il Mediterraneo”. L’esemplare, la cui conservazione è considerata a rischio, colpisce soprattutto per le sue dimensioni, con una lunghezza pari a circa otto metri. Ma l’Area Marina ha voluto tranquillizzare chi vive in zona: “La sua presenza non deve destare preoccupazione: sebbene le sue dimensioni possano fare impressione, il cetorino si nutre esclusivamente di plancton e in minima parte di piccoli pesci”.