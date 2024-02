Giornata per la prevenzione spreco alimentare, cosa fare con scarti

Sono tante sono le accortezze che si possono attuare in maniera semplice e veloce. Basta solo fare un po' di attenzione e avere un tocco di inventiva

Oggi è la Giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare. Sono diverse le ricette che si possono fare con gli scarti. Da ricordare che sono tante sono le accortezze che si possono attuare in maniera semplice e veloce. Basta solo fare un po' di attenzione e avere un tocco di inventiva. E molte le idee. ( SPRECO ALIMENTARE IN AUMENTO: I DATI - ISTAT: CRESCE INFLAZIONE - SPRECO ALIMENTARE: I COSTI )

Ricette utili

Frittata di pasta

La frittata di pasta appartiene alla tradizione campana. Si tratta di una preparazione anti-spreco, nata per riciclare la pasta avanzata a cui aggiungere uova, formaggio, scamorza e salame o pancetta.

Gnocchi di pane

Eccellente idea per riciclare il pane ormai raffermo e creare un piatto originale e irresistibile. Gli ingredienti sono di facile reperibilità: la mollica di pane duro viene prima lasciata ammorbidire nel latte, quindi impastata con parmigiano grattugiato, uovo, sale e pepe. Una volta formati gli gnocchi, si lessano in acqua bollente e salata, si scolano appena salgono a galla e si condiscono a piacere.

Arancini di riso

Gli arancini di riso sono piccoli timballi di riso allo zafferano ripieni di ragù di carne e piselli con l'aggiunta di caciocavallo a dadini e grattugiato. Una volta formati gli arancini, si passano in una pastella densa e coprente realizzata con acqua e farina, si panano nel pangrattato e poi si friggono in olio di semi ben caldo, portato alla temperatura di circa 160 °C, girandoli con molta delicatezza.

Frittelle di riso salate

Con le frittelle di riso salate si può riutilizzare il riso lesso avanzato. Pronte in pochi minuti, croccanti all'esterno e cremose al morso, sono perfette da servire in apertura di un pranzo o una cena in famiglia.

Pancakes proteici

Sono a base di farina di avena e 00, albumi, yogurt, latte, zucchero, bicarbonato e un pizzico di lievito, sono la variante fit della ricetta tradizionale. Per prepararli bisognerà per prima cosa miscelare insieme le polveri, con il latte e lo yogurt, quindi montare gli albumi a neve ben ferma e incorporarli al composto ottenuto.