Octopus Energy supera i 100mila clienti e investe sull’energia pulita

La missione della compagnia è rendere le rinnovabili accessibili a tutti grazie all’uso della tecnologia. Lo fa anche grazie a un innovativo modello operativo che mira a contenere i costi, consentendo l'offerta di tariffe sempre convenienti e trasparenti, e basato sull’internalizzazione completa. “Abbiamo ora la possibilità di rompere gli schemi e migliorare la vita degli italiani”, spiega il CEO Giorgio Tomassetti

Gli italiani sono sempre più consapevoli dell’importanza della sostenibilità e dell’energia pulita. Ne è un esempio Octopus Energy, compagnia energetica nata per rendere le rinnovabili accessibili a tutti grazie all’uso della tecnologia che ha inaugurato il 2024 superando i 100mila clienti nel nostro Paese. Un traguardo che arriva a soli pochi mesi da quello delle 60mila utenze e con il gruppo Octopus pronto a investire in Italia un miliardo di euro entro il 2030, accelerando rapidamente la sua attività per contribuire alla transizione verso l’energia verde.

Il modello operativo di Octopus Energy Octopus Energy utilizza un innovativo modello operativo che mira a contenere i costi, consentendo l'offerta di tariffe sempre convenienti e trasparenti. Un pilastro fondamentale di questo approccio è l'internalizzazione completa, dalla gestione del servizio clienti e della tecnologia alle campagne pubblicitarie. Questa strategia consente una gestione ottimizzata e attenta, eliminando la necessità di adottare approcci basati su margini commerciali aggressivi. Tariffe competitive e un servizio clienti unico Rendere l’energia pulita accessibile a tutti grazie all’uso della tecnologia: è questa la missione vincente di Octopus Energy, che dal Regno Unito è arrivata in Italia nel 2022. In poco tempo e durante la crisi energetica, l’azienda è riuscita a farsi conoscere in tutto il nostro Paese per le sue tariffe competitive nel tempo e un servizio clienti unico nel suo genere. Nel 2023 ha registrato una crescita notevole in Italia, mantenendo un punteggio TrustPilot di 4.9 su 5, ed è recentemente stata inclusa nell’elenco Forbes delle top 100 aziende “Responsibility 2023”. A oggi Octopus Energy conta circa 100 dipendenti attivi tra Ascoli Piceno e gli uffici di Milano. Un’espansione e prospettive ambiziose che promettono un percorso non da meno rispetto al Regno Unito dove, dopo soli otto anni dalla sua fondazione, il gruppo rappresenta la prima compagnia energetica del Paese, con il tasso di crescita più alto in assoluto.

Il CEO Tomassetti: “Abbiamo la possibilità di rompere gli schemi” “Raggiungere 100.000 clienti in così poco tempo è un risultato incredibile. Ancora più incredibile è l’essere riusciti a crescere in modo esponenziale continuando a ricevere quotidianamente messaggi di affetto e sostegno da parte delle persone che hanno scelto Octopus - dice Giorgio Tomassetti, CEO di Octopus Energy - Anche se in Italia il mercato dell’energia rimane un settore tipicamente statico e storicamente dominato da pochi attori, con Octopus abbiamo ora la possibilità di rompere gli schemi e migliorare la vita degli italiani fornendo energia rinnovabile a prezzi accessibili e un servizio eccellente ogni giorno. La nostra forza è il modello aziendale, un unicum nel panorama energetico moderno. Grazie ad una gestione attenta dei costi, siamo in grado di proporre ai clienti offerte sempre convenienti. Tutti i processi sono internalizzati, non ci affidiamo ad agenzie esterne. Inoltre, grazie alla tecnologia Kraken che sviluppiamo internamente e a un modello operativo estremamente competitivo, riusciamo a operare a costi estremamente ridotti nel tempo”.