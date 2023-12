Polo Nord, trovate tracce di creme solari anche nella neve dell’Artico

Tracce di creme solari e di altri prodotti per la cura personale sono state trovate anche a latitudini estreme, nella neve dell’Artico: le ha scoperte un gruppo di ricercatori guidato dall’Università Ca’ Foscari di Venezia, grazie ad uno studio condotto su cinque ghiacciai dell’arcipelago delle Svalbard a cui ha partecipato anche l’Istituto di Scienze Polari del Consiglio Nazionale delle Ricerche. I dati raccolti, pubblicati sulla rivista Science of the Total Environment, contribuiranno alla protezione dell’ecosistema locale: soprattutto in vista del sempre più elevato scioglimento dei ghiacci artici dovuto al riscaldamento globale, che re-immetterà nell’ambiente questi composti contaminanti che hanno già dimostrato effetti negativi sugli organismi acquatici e che sono attualmente sotto indagine da parte dell’Unione Europea.