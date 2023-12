Antartico, è alto quasi 300 metri il più grande iceberg del mondo

I dati sono stati rilevati dalla navicella spaziale veterana, dotata di un altimetro radar in grado di rilevare quanta parte del blocco di ghiaccio si trova al di sopra della linea di galleggiamento

Ora si conoscono con maggiore precisione le reali dimensione dell'iceberg più grande del mondo, noto come A23a, e la sua traiettoria, grazie alle misurazioni satellitari fornite dalla missione CryoSat-2 dell'Agenzia spaziale europea ( Esa ). Al momento i rilievi hanno mostrato che il colossale blocco ghiacciato - più del doppio della superficie della Grande Londra - ha uno spessore medio totale di poco più di 280 metri, l'equivalente del grattacielo 22 Bishopsgate di Londra, alto 278 metri. Questa misurazione, combinata con la sua area già conosciuta di 3.900 km2, si ottiene un volume di circa 1.113 km cubi e una massa di 950 miliardi di tonnellate.

I satelliti altimetrici

I dati sono stati rilevati dalla navicella spaziale veterana, dotata di un altimetro radar in grado di rilevare quanta parte della massa di un iceberg si trova al di sopra della linea di galleggiamento. Sulla base delle informazioni sulla densità del ghiaccio, successivamente riesce a determinare quanta deve essere la massa sommersa. I satelliti altimetrici come CryoSat-2, che misurano la distanza dalla superficie dell'iceberg e dalla superficie del mare, ci consentono di monitorare lo spessore dell'iceberg dallo spazio", ha detto alla Bbc Anne Braakmann-Folgmann, dell'Università di Tromso – Università artica della Norvegia. "Ci permettono anche di osservare l'assottigliamento dell'iceberg man mano che viene esposto alle acque oceaniche più calde. E insieme alla conoscenza della topografia del fondale marino, sappiamo dove si incastrerà un iceberg o quando si sara' assottigliato abbastanza per essere rilasciato di nuovo", ha aggiunto l'esperta.