Cop28, nuova bozza di accordo: posizioni ancora molto distanti

Alla Conferenza sul clima delle Nazioni Unite in corso a Dubai c’è una nuova bozza ma le posizioni sono ancora molto lontane. Intanto l'Italia crolla nella classifica delle performance climatiche e i Fridays For Future danno vita alla protesta più grande vista fino ad ora

I ministri dell'Ambiente tornano a Dubai e prendono in mano le redini dei negoziati. Devono limare, mediare. La nuova bozza del testo finale prevede oltre 140 tra opzioni e sotto-opzioni. “Ambizione” è la parola chiave, almeno in questa fase. “Posso tranquillamente dire – spiega il presidente Sultan Al Jaber - che non lascerò nulla di intentato. Per agevolare la mia guida e il mio impegno perché si raggiunga la massima ambizione mai vista alla fine di una Cop”.