Cop28, il rapporto GreenItaly 2023 consegnato a Mattarella

Puntare su coesione, transizione verde e digitale

Realacci e Prete hanno ringraziato Mattarella per l'incontro e per le parole nette pronunciate contro il negazionismo climatico, in sintonia anche con l'esortazione Laudate Deum di Papa Francesco. Per i due è giusta la scelta dell'Europa di puntare su coesione, transizione verde e digitale per costruire un'economia più a misura d'uomo e per questo più forte. Anche per questo sono inaccettabili i ritardi sullo sviluppo delle fonti rinnovabili nel nostro Paese. Mentre l'Italia può dare, con l'Europa, un forte contributo quando fa l'Italia e incrocia la green economy con la qualità, l'innovazione, la bellezza.