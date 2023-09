Avvistato nel Mare dei Caraibi lo squalo più vecchio del mondo

I biologi hanno avvistato uno squalo della Groenlandia nel Mar dei Caraibi, a chilometri di distanza dal suo habitat naturale, e precisamente al largo delle coste del Belize. Si tratta del più antico vertebrato vivente sulla Terra. Inizialmente gli scienziati pensavano si trattasse di uno squalo a sei branchie, un predatore che vive in acque profonde, ma fotografandolo, riferisce "Science Alert", il sospetto è che si tratti proprio di un raro avvistamento dell'animale abituato alle acque fredde dell'Artico.

Era lungo circa 5 metri e mezzo

L’esemplare avvistato deve essere nato nel 1505 e da 518 anni si aggira per i mari della Terra. I biologi dicono che era lungo circa 5 metri e mezzo e l’età è stata stabilita usando un metodo matematico che tiene in considerazione il cristallino e la cornea. Il margine di errore è al massimo di 120 anni, quindi quello squalo avrebbe comunque almeno 395 anni. Per questo gli scienziati vedono nello studio di questa specie la chiave per arrivare a punti di svolta nella Medicina, capendo come – ad esempio – questa specie riesca a sopravvivere senza sviluppare malattie.