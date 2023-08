Oceani, nuovo record di temperatura ad agosto: sfiorati i 21 gradi

Gli oceani rappresentano un regolatore climatico vitale: assorbono il calore e producono metà dell’ossigeno terrestre. Come spiega la Bbc, l’alterazione e l’aumento delle temperature delle acque determina una minore capacità, da parte degli oceani, di assorbire l’anidride carbonica (che di conseguenza resta nell’atmosfera) e provoca anche un’accelerazione dello scioglimento dei ghiacciai, causa dell’innalzamento del livello del mare. Non solo. Le acque più calde minacciano gravemente l’ecosistema marino: pesci e balene, per esempio, si trovano costretti a spostarsi alla ricerca di condizioni migliori, sconvolgendo la catena alimentare, mentre gli squali diventano più aggressivi.

L’impatto del cambiamento climatico sulle acque

Come confermano gli esperti, responsabile dell’ondata di calore oceanica è il cambiamento climatico. "Più bruciamo combustibili fossili, più calore in eccesso verrà assorbito dagli oceani: il che significa che ci vorrà più tempo per stabilizzarli e riportarli al punto in cui si trovavano", spiega Samantha Burgess, scienziata del Copernicus Climate Change Service.

Ma emerge un’altra problematica. Secondo Burgess, il periodo in cui gli oceani – solitamente – raggiungono una temperatura maggiore è il mese di marzo, non agosto. "Il fatto che abbiamo assistito al record adesso è preoccupante – prosegue – perché l'oceano potrebbe diventare ancora più caldo da qui al prossimo marzo".