Bioparco di Roma, nati otto fenicotteri e un pinguino del Capo

I cuccioli

Gli animali, nati in cattività stanno bene,. I piccoli della colonia dei fenicotteri vengono nutriti dai genitori con una secrezione ricca di grassi e proteine, dormono protetti in un nido di fango a forma di tronco di cono e vengono sorvegliati dagli adulti fino all’età di circa tre mesi. Anche i genitori del pinguino in questi giorni si alternano presso il nido dove lo stesso si nasconde. “Il pinguino del Capo è classificato come specie in via di estinzione" ha spiegato la Presidente della Fondazione Bioparco, Paola Palanza. "La nostra colonia è inserita nel programma europeo per la tutela delle specie minacciate in nome della conservazione degli animali", ha aggiunto Palanza.