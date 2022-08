Il 26 agosto è la Giornata mondiale del cane: gli eventi in programma

Nata negli Stati Uniti, la Giornata mondiale del cane è ormai diffusa in tutto il mondo. Celebrata il 26 agosto, la festa è tutta dedicata a quello che è, per tutti, il migliore amico dell’uomo Condividi

Spesso non è solo un animale domestico, ma un vero e proprio membro della famiglia. E, nonostante gli alti tassi di abbandono che vedono ogni estate centinaia di cani lasciati da soli su strade e autostrade, il cane rimane ancora, insieme ai gatti, l’animale da compagnia per eccellenza per gli esseri umani. Amico, compagno, fedele aiutante, il cane non chiede nulla in cambio al suo padrone, donando dalla sua un legame incondizionato. È dal desiderio di celebrare questo prezioso amico, che nel 2004 l’attivista ed educatrice cinofila Colleen Paige ha proposto di festeggiare il 26 agosto la Giornata Mondiale del Cane.

Giornata mondiale del cane, l'origine della festa

Diffusasi prima negli Stati Uniti, la Festa è ormai diventata internazionale. È nel 2004 che l'esperta di animali domestici e attivista americana Colleen Paige sceglie il 26 agosto come data per festeggiare il migliore amico dell'uomo con una Festa Nazionale. Una data non casuale: il 26 agosto, da bambina, Colleen effettua insieme ai suoi genitori e alla sua famiglia la prima adozione di un cane. Dall'iniziativa di Colleen prende il via un movimento di appassionati e amanti dei cani, che chiedono a gran voce l'istituzione di una Giornata riconosciuta a livello internazionale e non solo locale. È quindi la World Dog Alliance (o WDA) insieme alla Humane Society International e Humane Society of United States a confermare l'istituzione della vera e propria Giornata mondiale del cane.

Giornata mondiale del cane: il cane presenza benefica

D'altronde l'impatto del cane sul benessere psicologico, fisico ed emotivo dell'uomo è confermato da diversi studi e i risultati evidenziati sono alla base delle più innovative forme di pet therapy. Gli animali, e in particolare i cani con la loro compagnia, possono determinare modifiche nelle funzioni biochimiche del cervello umano, portando ad un aumento di ossitocina, endorfine e serotonina, con conseguente beneficio sul tono dell'umore. Ecco quindi che i cani non diventano solo animali da compagnia e migliori amici, ma elementi benefici e curativi all'interno di contesti riabilitativi, cliniche, ospedali e centri di cura per anziani, in grado di supportare il recupero dei pazienti, velocizzandolo.

Giornata mondiale del cane: gli eventi in programma Diversi sono gli eventi in programma in tutta Italia per trascorrere una giornata con il proprio cane all’insegna del benessere e del relax. Passeggiate nei parchi e incontri tematici, tante sono le iniziative a livello locale in molte città italiane. Da segnalare, la mostra canina a Forlì dai toni insoliti. In programma dal 26 al 31 agosto 2022, l’esposizione infatti è dedicata ai cani in Diabolik e alle campagne di sensibilizzazione promosse negli anni dalla Casa Editrice Astorina: gli amici a quattro zampe sono infatti molto presenti nelle storie fumettistiche del noto personaggio. A cura della Fumettoteca Regionale Alessandro Callegati “Calle”, la mostra è visitabile in sede a Forlì e online, dalle 14.00 alle 18.00. Per chi si trova infine a Cortina d’Ampezzo, da non perdere a Fiames l’expo canina in programma per il 27 agosto a partire dalle ore 11.00. Tante sono le attività cinofile per adulti e bambini organizzate da educatori e veterinari, che insieme a toelettatori e a esperti del settore saranno presenti al Pet Village allestito per l’occasione.