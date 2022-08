Il “viaggio” verso l’oceano di cuccioli di tartaruga appena nati

I piccoli emersi dal nido dopo 50 giorni di incubazione

approfondimento

I cuccioli, emersi dal nido dopo 50 giorni di incubazione, appartengono alla specie della tartaruga caretta caretta, considerata in pericolo di estinzione dalla National Oceanic and Atmospheric Administration. Proprio nella città di Folly Beach la stagione della nidificazione delle tartarughe marine va dal 1° maggio al 31 ottobre e l’amministrazione locale ha esortato, in quest’ottica, i visitatori a non usare la luce artificiale in spiaggia perchè potrebbe disturbare i piccoli animali, disorientandoli.