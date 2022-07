Ischia, nate 60 tartarughe sulla spiaggia di San Montano

La nascita delle tartarughe

Nel pomeriggio di ieri sull'arenile della baia famosa per la spiaggia con l'acqua bassa i bagnanti si sono accorti che alcune tartarughe erano emerse dalla sabbia e cercavano la strada verso il mare. Il nido non era stato segnalato e dopo la sorpresa iniziale è stata subito allertata la Guardia Costiera, che ha recintato il nido, e poco dopo è intervenuto il personale dell'area marina protetta Regno di Nettuno che ha monitorato le nascite e l'avvio verso il mare delle nuove nate per la serata e l'intera nottata, contando alla fine ben sessanta nuove nate. Grande emozione per l'evento che testimonia l'ottimo stato di salute del mare che circonda l'isola: si tratta infatti della seconda nidiata di tartarughe schiusa ad Ischia in poco tempo.