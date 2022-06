Oceani, Onu: nel 2050 plastica potrebbe superare tutti i pesci

In occasione della conferenza sugli Oceani a Lisbona, il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres lancia l'allarme e parla di uno stato di emergenza per gli oceani: sempre più inquinati e in difficoltà a causa del surriscaldamento climatico

I mari del mondo sono in crisi a causa dell’inquinamento e dei cambiamenti climatici. A lanciare l'allarme è il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres che durante la conferenza sugli oceani a Lisbona parla di una vera e propria “emergenza oceanica”. La nostra vita dipende dagli oceani che generano il 50% dell'ossigeno, forniscono nutrienti essenziali a miliardi di persone e, infine, coprono il 70% del pianeta, mitigando l'impatto dei cambiamenti climatici. Ma costa caro tutelarli. L’aumento dell’inquinamento in mare rovina gli oceani. A cominciare dalla plastica, in particolare quella monouso. Secondo il programma dell'Onu per l'Ambiente il contenuto in acqua è pari ad un camion di spazzatura di plastica ogni minuto. "Senza un'azione drastica, la plastica potrebbe superare tutti i pesci nell'oceano entro il 2050" ha avvertito Guterres spiegando che "non possiamo avere un pianeta sano senza un oceano sano".