"Aperitivo Blu - Un Totem per l’Oceano", l'impegno per salvare i mari

Una serie di appuntamenti con ricercatori e ricercatrici, scienziati, imprenditori e imprenditrici, artisti e cittadini impegnati nella salvaguardia del mare che raccontano il proprio amore per l’oceano attraverso un oggetto personale e simbolico, il “totem”. “In questo primo anno di attività abbiamo avviato una vera e propria alfabetizzazione oceanica attraverso una sinergia tra i più diversi campi - dalla scienza all’arte, passando anche per la cucina - in modo da aumentare la consapevolezza sullo stato dell'oceano, ma anche fornire strumenti e approcci per trasformare la conoscenza in azioni che promuovano la sostenibilità”, racconta Francesca Santoro, specialist IOC-Unesco. Per la prima edizione dell’Aperitivo Blu l’attrice Diana del Bufalo ha intervistato Marta Musso, vincitrice del Premio Donna di Mare 2022.

Ocean & Climate Village approfondimento La mostra Ocean&Climate Village di IOC-UNESCO arriva a Venezia Artisti, esperti, cittadini, rappresentanti di aziende provenienti dai settori più diversi, per raccontare tutte le sfaccettature dell’oceano e sottolineare come l’Ocean Literacy sia strettamente collegata alla Blue Energy, per favorire la transizione verso una “Blue economy”. Al centro dell’appuntamento, il lancio del catalogo ufficiale dell’Ocean & Climate Village, la prima mostra itinerante, multisensoriale e formativa dedicata all’oceano e al clima che punta a rendere anche le città un luogo di conoscenza del mare e a far crescere una Generazione Oceano. Dopo il successo delle tappe svolte negli scorsi mesi a Milano e Venezia, la mostra, realizzata da IOC-UNESCO e Regional Bureau of Science and Culture di Venezia, è ora pronta a raggiungere il resto della Penisola, arricchita da interventi di esperti come Fabien Cousteau, documentarista oceanico, e Peter Thomson, inviato speciale per l’Oceano del Segretario Generale delle Nazioni Unite, e dai lavori di Design for the Ocean, network di designer e artisti che coinvolgendo illustratori e illustratrici si è attivato per esplorare un nuovo linguaggio per comunicare la scienza ai più piccoli.