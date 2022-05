One Ocean Week, tutte le iniziative a Milano

Al via la prima edizione della Milano Ocean Week, voluta da One Ocean Foundation, che si svolgerà in modo diffuso all'interno della città dall'8 al 12 giugno in occasione della Giornata Mondiale dell'Oceano Condividi

Si tratta di un'iniziativa che vuole portare il mare a Milano per sensibilizzare cittadini e opinione pubblica sulla necessità di salvaguardare l'ambiente marino e tutelare la biodiversità. Perchè la salute del mare dipende anche dalle città metropolitane, non solo dalle città costiere. Tutelare il nostro Pianeta Blu significa garantire la nostra sopravvivenza. Proprio per l'importanza che riveste il tema, One Ocean Foundation, con il patrocinio del Comune e della Prefettura di Milano, della Marina Militare e in collaborazione con Bam - Biblioteca degli Alberi Milano, ha dato vita alla prima "settimana blu" della città

Dall'8 al 12 giugno La scelta della data non è casuale: le nazioni Unite hanno, infatti, dedicato l'8 giugno al World Oceans Day. One Ocean Foundation vuole creare una ricorrenza nell'agenda della città di Milano per trasmettere a tutti la voglia di impegnarsi nella tutela del mare, creando attenzione su quanto sia importante occuparsi di mare anche a Milano, città da tempo impegnata sui temi della sostenibilità ambientale. Tanti gli appuntamenti in calendario: dalle lezioni per gli studenti al BAM - Biblioteca degli Alberi Milano, ai talk per discutere di blu economy. Mostre, percorsi e design tutto in una settimana che porterà il mare a Milano grazie anche alla Marina Militare che omaggerà i cittadini con l'esibizione della propria Fanfara a chiusura degli eventi.

La strada del mare L'8 giugno ci sarà l'inaugurazione di via Gesù, la storica strada cuore del Quadrilatero milanese, si trasforma nella prima via di una città contemporanea ad adottare un arredo urbano originale e promotore della tutela ambientale, realizzato con due tonnellate di rifiuti raccolti in mare.

One Ocean Foundation approfondimento Milano, torna al cinema l’Ocean Film Festival E' una realtà italiana, fondata nel 2017, che opera a livello internazionale per la tutela e la conservazione dell'ambiente marino e costiero, ha come obiettivo quello di trovare soluzioni ai problemi dell'oceano ispirando leader, aziende istituzioni e individui attraverso la divulgazione di ricerche scientifiche e la promozione di un'economia blu.