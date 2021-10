Milano, torna al cinema l’Ocean Film Festival

Prima tappa Milano e ultima Roma, passando dalle maggiori città italiane. Una rassegna cinematografica che presenta una selezione dei migliori film provenienti dall'omonimo festival australiano, nove tra corto e mediometraggi selezionati appositamente per il grande schermo. Un tuffo nel blu per documentare la bellezza e la potenza dell'oceano, ma anche la sua fragilità di fronte ai cambiamenti climatici e all'inquinamento da plastica e per festeggiare i subacquei, i surfisti, i nuotatori e gli oceanografi che vivono per la nebbia salina del mare, che inseguono le creste delle onde e che si meravigliano dei misteri del grande blu.

I lungometraggi

Tra i 9 film in programma ricordiamo From Kurilis with Love che ci porta alla scoperta delle isole Kurilis, tra Giappone e Kamchatka, grazie a un team di avventurieri e ambientalisti guidati da uno scienzato russo, “custode” delle isole; Race to Alaska, la gara di endurance di 750 miglia tra Port Townsend, Washington, e Ketchikan, Alaska; un racconto avvincente, talvolta umoristico, di persone fuori dal comune che si mettono alla prova in questa sfida senza motori e alcun supporto; Changing Tides in compagnia di Lucy Graham e Mathilde Gordon che affrontano un lungo viaggio in kayak di 2042 km lungo la costa dell'Alaska e del Canada per sensibilizzare l'opinione pubblica sull'inquinamento marino da plastiche e... per vivere una straordinaria avventura ; non mancano i delfini, animali marini amici degli uomini, a loro è dedicato Dusty,