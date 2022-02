Clima, Onu: azioni urgenti per adattarsi, vite umane a rischio

Nuovo documento dell’Ipcc su impatti, adattamento e vulnerabilità: “La finestra temporale per agire si sta chiudendo”. A margine dei lavori, anche la guerra in Ucraina. Il delegato russo si scusa per l’attacco. La scienziata ucraina: “Il cambiamento climatico e il conflitto hanno la stessa radice: i combustibili fossili e la nostra dipendenza da essi”

Le tensioni internazionali hanno fatto irruzione nei lavori – virtuali – dell’Ipcc. “Il cambiamento climatico provocato dall’uomo e la guerra contro l’Ucraina hanno la stessa radice: i combustibili fossili e la nostra dipendenza da essi”, ha detto in un discorso la scienziata ucraina Svitlana Krakovska mentre il responsabile della delegazione russa, Oleg Anisimov, sia è scusato per l’attacco militare di Mosca.

Ad oggi, si legge nel rapporto, “i progressi sull'adattamento non sono uniformi ed è sempre più ampio il divario tra le azioni intraprese e ciò che è necessario fare per affrontare i crescenti rischi connessi ai cambiamenti climatici”. E ancora: “Serve un'azione immediata e più ambiziosa per affrontare i rischi climatici. Le mezze misure non sono più una possibilità".

L’avvertimento può suonare come un vecchio ritornello già sentito: le conseguenze dei cambiamenti climatici mettono a rischio la vita di milioni di persone – soprattutto le popolazioni a basso reddito – e la salute del pianeta. La differenza è che adesso, questo avvertimento, viene messo nero su bianco dall’ Ipcc cioè il Gruppo Intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici delle Nazioni Unite . Un team di 270 scienziati da 67 Paesi che, dopo un lungo lavoro, ha prodotto un nuovo rapporto dedicato agli impatti dei cambiamenti climatici sulla natura e sulle persone in tutto il mondo . Un rapporto approvato da 195 Paesi e che contiene lo stato aggiornato più affidabile e autorevole sulle ricerche scientifiche dedicate al tema .

Quali soluzioni per l’adattamento: gli ecosistemi

approfondimento

Impact, soluzioni per una crisi

“Questo rapporto è un terribile avvertimento sulle conseguenze dell’inazione”, ha detto Hoesung Lee, presidente dell'IPCC. Ma fornisce anche le soluzioni. Vediamo quali: "Ripristinando gli ecosistemi degradati e conservando efficacemente ed equamente il 30-50% degli habitat terrestri, d'acqua dolce e marini, le società umane possono trarre beneficio dalla capacità della natura di assorbire e immagazzinare carbonio. In questo modo possiamo accelerare il progresso verso lo sviluppo sostenibile, ma sono essenziali finanziamenti adeguati e sostegno politico".

Il ruolo delle città

Una parte dello studio è dedicato alle città, dove più della metà della popolazione vive: la salute, la vita e i mezzi di sostentamento delle persone, così come le case e le infrastrutture sono sempre più colpiti dai pericoli relativi a ondate di calore, tempeste, siccità e inondazioni. Ma dalle città possono arrivare anche le soluzioni: dagli edifici verdi alle forniture affidabili di acqua potabile, dalle energia rinnovabile ai sistemi di trasporto sostenibili: “Sono tutte iniziative che possono portare a una società più inclusiva e più giusta".

Milioni di persone a rischio

Per gli scienziati, “l'aumento di ondate di calore, siccità e inondazioni sta già superando le soglie di tolleranza di piante e animali, causando mortalità di massa in alcune specie tra alberi e coralli”. Eventi meteorologici estremi sempre più difficili da gestire e che mettono a rischio la vita di milioni di persone. Soprattutto in Africa, Asia, America centrale e meridionale, nelle piccole isole e nell'Artico. Ma l’avvertimento degli scienziati riguarda tutti i continenti. In Europa è atteso che il numero di decessi e persone a rischio di stress da calore raddoppierà o triplicherà per un innalzamento della temperatura pari a 3°C. Alcuni cambiamenti, avvertono ancora gli scienziati, sono irreversibili ma su altri c’è ancora spazio per intervenire anche se “la finestra temporale è sempre più stretta”.