Clima, Onu: nel 2100 aumento del 50% degli incendi estremi

La previsione è inserita in un nuovo nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente. L’analisi suggerisce "un cambiamento radicale nella spesa pubblica per gli incendi, spostando gli investimenti sulla prevenzione". A essere più colpite sono le nazioni più povere del mondo

Il cambiamento climatico , unito all’utilizzo del suolo renderanno gli incendi più frequenti e intensi: è previsto che quelli estremi aumentino fino al 14% entro il 2030, del 30% entro la fine del 2050 e del 50% entro la fine del secolo. A fornire questi dati è un nuovo rapporto del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (Unep) e il partner norvegese Grid-Arendal, in vista dell'assemblea Onu sull'Ambiente.

Serve un “cambiamento radicale”

Il rapporto dell’Onu non si limita a fotografare l’aumentato rischio di eventi estremi, ma fornisce anche indicazioni su come procedere per mitigare il rischio: l’analisi suggerisce infatti "un cambiamento radicale nella spesa pubblica per gli incendi, spostando gli investimenti sulla prevenzione". Il rapporto rileva anche un rischio elevato anche per l'Artico e altre regioni non colpite finora da incendi.