Ue, sì a gas ed energia nucleare nella tassonomia per etichetta verde

Scatta la polemica sulla decisione della Commissione europea. Essendo utili alla transizione ecologica, nucleare e gas potranno essere indicati come fonti di energia pulita. Berlino: "Contrari al nucleare in ogni caso"

L'Europa si divide, ma alla fine la Commissione vara la tassonomia con gas ed energia nucleare che, a certe condizioni, potranno essere utili alla transizione ecologica. Dunque potranno essere considerate attività temporaneamente sostenibili.

Parola a Europarlamento e consiglio Ue E ora saranno europarlamento e consiglio Ue a decidere entro i prossimi 4-6 mesi se accettare o meno la proposta della Commissione. L'atto delegato che vede gas e atomo come "tecnologie di transizione", ma inserite a pieno titolo nella tassonomia verde "ha ricevuto uno schiacciante sostegno" dall'esecutivo Ue, ma non l'unanimità dato che tre commissari hanno votato contro il provvedimento. Altri quattro commissari hanno invece espresso riserve senza però arrivare a votare contro: fra questi anche l'italiano Paolo Gentiloni, commissario agli Affari economici. "Abbiamo trovato un equilibrio fra opinioni molto differenti", ha detto in conferenza stampa la commissaria competente Mairead McGuinness anche davanti alle critiche arrivate da Verdi, M5S, Socialdemocratici e Ong. Equilibrio però molto delicato dato che le modifiche alla bozza proposte il 31 dicembre sono solo due: ossia l'eliminazione di alcune tappe intermedie nella conversione delle centrali a gas in centrali a idrogeno o a gas decarbonizzato, chiesta dalla Germania, e l'irrobustimento dei requisiti di trasparenza, con obblighi di informativa per le imprese in relazione alle loro attività nei settori del gas e dell'energia nucleare.

Il provvedimento votato dalla Commissione "Il provvedimento può anche essere imperfetto - si è difesa McGuinness - ma è una soluzione reale che ci spinge ulteriormente verso il nostro obiettivo finale di neutralità del carbonio perchè la tassonomia è uno strumento volontario per la trasparenza nel settore della finanza sostenibile. Non è uno strumento di politica energetica, di cui gli stati membri restano pienamente responsabili e non serve a vietare gli investimenti". Ed è anche, ha precisato, "una cosa separata dalla discussione sul futuro patto di stabilità e crescita".