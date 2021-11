Cucciolo di vombato tra coccole e pelouche, tenerezza infinita. VIDEO

Il cucciolo è stato soccorso è portato all'Australian Reptile Park, dove se ne sono presi cura creando per lui l’habitat migliore, per superare il trauma della perdita della mamma

Una storia a lieto fine. Un cucciolo di vombato è stato salvato dopo essere stato trovato per caso nel marsupio della madre morta, lungo una strada del Nuovo Galles del Sud in Australia. Probabilmente mamma vombato è rimasta vittima di un incidente stradale. Il cucciolo è stato soccorso è portato all'Australian Reptile Park, dove se ne sono presi cura creando per lui l’habitat migliore, per superare il trauma della perdita della mamma. Il piccolo sembra essersi ambientato, tra i suoi simili in versione pelouche e tante coccole, come mostrano le immagini diffuse dal parco dei rettili australiano su Storyful.