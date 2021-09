Music4Climate, il concerto per combattere il cambiamento climatico

A Milano, la Summer Arena dell’Ippodromo Snai San Siro stasera ospita Music4Climate, concerto che porta sul palco musicisti provenienti dalla community Rockin'1000 - la più grande Rock Band del mondo - in occasione di All4Climate, la settimana italiana dedicata alla lotta al cambiamento climatico. L'evento è stato promosso da Connect4Climate – World Bank Group e presentato da Alessio Viola, giornalista e conduttore Sky, media partner di Music4Climate e partner di Youth4climate e Pre-COP26 ( LO SPECIALE COP26 ).

Un concerto a emissioni zero

Gli artisti cantano e suonano per dare voce al tema del cambiamento climatico, con un repertorio di brani iconici della storia del rock. L'evento è a emissioni zero grazie al percorso di valutazione e di neutralizzazione dell’impronta climatica promosso da Rete Clima: le emissioni sono state compensate da progetti internazionali e dalla piantumazione di alberi nella città di Milano, per lasciare una concreta traccia sostenibile sul territorio.