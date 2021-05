Amazzonia, in 10 anni prodotta più CO2 di quella assorbita

Fin da bambini, sui libri di geografia e di scienze, si studia quanto siano importanti le foreste per la vita dell’uomo. Grazie alla fotosintesi clorofilliana le piante assorbono anidride carbonica e rilasciano ossigeno permettendoci di respirare. Una risorsa fondamentale che l’uomo sembra non ricordare quando disbosca ettari di terra per costruire magari strade o palazzi. E’ il caso dell’Amazzonia che con oltre 5 milioni di chilometri quadrati risulta essere il vero polmone della terra. Un polmone che a causa degli incendi e della mano dell’uomo sembra ormai malato. Quello che era solo un sospetto ora ha dati scientifici. Un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Climate Change testimonia come negli ultimi 10 anni la foresta brasiliana ha prodotto quasi il 20% in più della quantità di anidride carbonica che è riuscita ad assorbire nello stesso periodo. Tra il 2010 e il 2019 infatti ha emesso 16,6 miliardi di tonnellate di CO 2 e ne ha assorbiti solo 13,9.