Giornata del mare, il Mediterraneo vale quasi 60 miliardi l’anno

Il Mediterraneo produce quasi 60 miliardi l'anno, ma la pesca italiana è sempre più in difficolta. Guardare al mare non solo per la sua bellezza, ma anche per il suo valore culturale, scientifico, ricreativo ed economico. Riflettere e porre l’attenzione su una delle risorse geografiche più importanti dell’Italia. Con questi obiettivi l’11 aprile si celebra la Giornata nazionale del mare. Un appuntamento istituito nel 2018, con l’entrata in vigore del nuovo decreto sul codice della nautica. Come sta il mare in Italia? Cosa si fa per tutelarlo e per valorizzarlo senza intaccare l’ambiente? Come sono messi i lavoratori del mare? A queste domande rispondono alcune analisi pubblicate proprio in occasione della Giornata nazionale del mare (OCEAN RESCUE, LO SPECIALE SKY).