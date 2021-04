Greta Thunberg non parteciperà alla Cop26 a Glasgow

Ad annunciarlo la stessa attivista svedese alla Bbc, spiegando di essere preoccupata per la situazione Covid. Greta ha anche rivolto un invito al governo britannico a rinviare il vertice sul clima fino a quando il tasso di vaccinazione nel mondo non sarà aumentato

Greta Thunberg non parteciperà alla conferenza sul clima delle Nazioni Unite in programma a Glasgow il prossimo novembre. Lo ha annunciato l'attivista svedese alla Bbc spiegando di essere preoccupata per la situazione Covid (AGGIORNAMENTI LIVE). Greta ha anche rivolto un invito al governo britannico a rinviare il vertice fino a quando il tasso di vaccinazione nel mondo non sarà aumentato.