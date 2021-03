Piccole tartarughe rilasciate su una spiaggia in Nicaragua. VIDEO

La "Sea Turtle Conservation of the Pacific" ha condiviso il video, poi diffuso da Storyful, delle tartarughe marine appena nate che si dirigono verso l'oceano

Un folto gruppo di cuccioli di tartaruga marina è stato filmato mentre veniva rilasciato al tramonto su una spiaggia nel nord del Nicaragua, sabato 13 marzo. La "Sea Turtle Conservation of the Pacific" ha condiviso il video, poi diffuso da Storyful, delle tartarughe appena nate che si dirigono verso l'oceano. "Il nostro lavoro è alimentato dall'ispirazione della gente del posto che vuole garantire un futuro alle tartarughe", ha scritto l'organizzazione sul suo sito internet.

Specie a rischio

La tartaruga marina in Nicaragua è a rischio per il commercio illegale di uova usate come cibo. "Pattugliamo la spiaggia di notte per recuperare quanti più nidi possibile", hanno detto i volontari dell'organizzazione animalista del Pacifico.