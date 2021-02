Youth4Climate: Driving Ambition, al via le candidature

Aperte fino al 1° marzo le domande di partecipazione al primo incontro riservato a giovani di tutto il mondo, che si terrà a Milano dal 28 al 30 settembre 2021. L’invito è rivolto alla nuova generazione di leader dell’azione per il clima, dai 15 ai 29 anni, già attivi in un gruppo, associazione o impresa, che potranno incontrare i rappresentanti dei governi che poi parteciperanno a novembre alla COP26 a Glasgow

Sono aperte fino al 1° marzo le domande di partecipazione a “Youth4Climate: Driving Ambition”, il primo incontro riservato a giovani di tutto il mondo, che si terrà a Milano dal 28 al 30 settembre 2021. L’invito a partecipare è rivolto alla nuova generazione di leader dell’azione per il clima, dai 15 ai 29 anni, già attivi in un gruppo, associazione o impresa, così da offrire loro la possibilità di incontrare i rappresentanti dei governi presenti a Milano, gli stessi che parteciperanno alla 26esima Conferenza della Parti del’UNFCCC, che si terrà a Glasgow a novembre ( TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE ). Nella domanda di partecipazione sarà chiesto di illustrare anche le attività già svolte dagli interessati nell’ambito dell’azione per il clima e dello sviluppo sostenibile.

Costa: “Futuro del pianeta riguarda i giovani”

leggi anche

Clima, accordo fra Sky Italia e Ministero dell’Ambiente per la Cop 26

“Il futuro del pianeta – afferma il ministro dell’Ambiente Sergio Costa - è una sfida che riguarda soprattutto i giovani, che in questi ultimi anni sono stati portabandiera nella battaglia per la lotta contro il global warming e per la sostenibilità ambientale. Da loro sono giunti gli stimoli più forti e costruttivi alla classe dirigente mondiale. A loro intendiamo dare voce, rilievo e visibilità in vista della conferenza sul clima di fine anno. Crediamo sia fondamentale che le scelte che riguardano il domani siano condivise, anche indicate, da chi nel domani dovrà vivere e del pianeta di domani sarà responsabile”.