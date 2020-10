Orsa JJ4, Tar respinge ricorso animalisti contro ordinanza di cattura

Le associazioni animaliste annunciano ricorso

approfondimento

Orsi in Trentino, rapporto choc: vivono uno stress psico-fisico severo

L’Ente nazionale protezione animali (Enpa) e l’Organizzazione internazionale protezione animali (Oipa) "ricorreranno congiuntamente" al Consiglio di Stato contro l'ordinanza del Tar. Lo comunica una nota di Oipa. "Auspichiamo che, dato che siamo alla vigilia della stagione del letargo e che JJ4 è una mamma di tre cuccioli ancora dipendenti, considerando inoltre, come da report dei carabinieri forestali e Ispra inviati dal ministero dell'Ambiente, l'inidoneità del Casteller a ospitare i plantigradi, il presidente Fugatti voglia comunque manifestare clemenza nei confronti dell'orsa e dei piccoli", commentano le due associazioni.

Le motivazioni del Tar

Secondo il Tar, dato l'atteggiamento non schivo, bensì confidente, di assuefazione all'uomo e aggressivo, già manifestato dall'animale che ha attaccato con contatto fisico due persone in montagna, sussistono i presupposti per l'emissione da parte del presidente della Provincia dell'ordinanza, vista la situazione di pericolo attuale e concreto per la sicurezza e l'incolumità pubblica.