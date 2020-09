Orsa Jj4, il Tar di Trento sospende l'ordinanza di cattura

Accolta la richiesta di Enpa ed Oipa. Una precedente ordinanza di abbattimento di Jj4 era stata respinta nel luglio scorso. “Felici per l’orsa e i suoi cuccioli, per la tutela del patrimonio più prezioso di biodiversità e per poter dare voce ai tantissimi cittadini in apprensione per la sorte dell’orsa”, il commento delle associazioni animaliste

Il Tar di Trento ha accolto la richiesta di sospensiva dell’ordinanza di cattura dell’orsa Jj4 emessa dalla Provincia. “Un provvedimento estremamente importante, che accogliamo con grande gioia. Felici per l’orsa e i suoi cuccioli, per la tutela del patrimonio più prezioso di biodiversità e per poter dare voce ai tantissimi cittadini in apprensione per la sorte dell’orsa”, il commento delle associazioni animaliste Enpa ed Oipa che avevano presentato la richiesta.