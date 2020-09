Ue, Timmermans a Sky TG24: riduzione emissioni del 55% entro il 2030

“Non farlo adesso sarebbe un’opportunità mancata”, ha detto il vicepresidente della Commissione Europea e commissario per il clima e per il New Deal europeo

“Abbiamo studiato le possibilità e ci siamo detti che se lo facciamo adesso costa meno e ci porta dei benefici prima. Abbiamo anche visto che è possibile, che l’industria può farlo ed entriamo adesso in un periodo di grandi investimenti, di grandi ristrutturazioni e di grandi riforme. Utilizziamo questo periodo per prepararci per il futuro: possiamo farlo e lo dimostra chiaramente il nostro documento, sarebbe un’opportunità mancata non farlo adesso”. Lo ha detto a Sky TG24 il vicepresidente della Commissione Europea e commissario per il clima e per il New Deal europeo Frans Timmermans rispondendo alla domanda sul perché la Commissione abbia scelto di ridurre le emissioni di almeno il 55% entro il 2030.