Svizzera, crolla ghiacciaio a causa delle alte temperature. IL VIDEO

Le immagini riprese da lontano mostrano il blocco di ghiaccio sulle montagne vicino a Valais scivolare in pochi secondi. "Estate di caldo record", ha spiegato un'esperta meteorologa

C'erano state alcune avvisaglie, infine è crollato il ghiacciaio Tourtemagne a Valais, in Svizzera. Come si vede nel video qui sopra, impressionante, lo scivolamento del blocco è avvenuto in pochi secondi, a 2650 metri d'altezza.

Un'estate caldissima

Lo spessore del ghiacciaio si è ridotto progressivamente negli ultimi anni a causa dell'innalzamento delle temperature. "C'è sempre una parte di casualità in fenomeni simili", ha spiegato alla Radio Television Suisse l'esperta meteorologa Marianne Giroud Gaillard, "ma i dati sul 2020 parlano dell'annata più calda mai registrata. Un anno estremamente caldo, nonostante le prime alte temperature siano arrivate a fine luglio. I ghiacciai soffrono con questi sbalzi di temperature".