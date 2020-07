Livorno, torna in libertà la tartaruga Nanuk

Era stata trovata ferita dentro una rete da posta. Dopo cinque mesi di cure, è tornata a nuotare nel suo habitat naturale. Il suo percorso sarà tracciabile su un sito grazie a un radiotrasmettitore sul suo guscio

È tornata in mare Nanuk, la tartaruga Caretta caretta accolta e curata dal Centro di recupero e riabilitazione per tartarughe marine dell’Acquario di Livorno. L’animale è stato liberato intorno alle 12 del 6 luglio, dal molo del Circolo della pesca Nazario Sauro, nei pressi dello Scoglio della Regina, accompagnato dai ragazzi del Centro estivo del Museo di storia naturale del Mediterraneo che avevano assistito nella sala del Relitto dell’Acquario di Livorno, alla presentazione del progetto Europeo “Pescatori e tartarughe marine: facciamo luce in mare!” per la promozione della pesca sostenibile sotto il profilo ambientale. A fornire il supporto logistico per la liberazione sono stati la Capitaneria di Porto di Livorno e i Vigili del Fuoco di Livorno – Nucleo.

Impigliata in una rete da posta approfondimento Sorrento, corsa contro il tempo per salvare tartaruga ferita L’animale era arrivato presso l’Acquario di Livorno, in quanto Centro di Recupero autorizzato al soccorso dell’esemplare e struttura gestita da Costa Edutainment S.p.A. – il primo Febbraio 2020, su segnalazione giunta dalla Capitaneria di Porto di Livorno e trasmessa alla rete dell’Osservatorio Toscano per la Biodiversità tramite Arpat, dopo esser stato trovato impigliato in una rete da posta dai “piloti del porto di Livorno” a mezzo miglio circa dal porto di Livorno.

Era ferita alla pinna sinistra approfondimento Tartaruga spiaggata ritrovata sul litorale di Bosa Al suo arrivo all’Acquario di Livorno, Nanuk era ferita: riportava infatti una profonda lacerazione alla pinna sinistra, con esposizione di parte del tessuto osseo e un principio di necrosi. L’esame radiografico effettuato dallo staff dell’Ospedale Veterinario di Ardenza aveva però permesso di escludere la presenza di fratture. La tartaruga, di sesso femminile, pesava 21 chili e aveva una lunghezza di 56 centimetri al momento del recupero. Dopo i cinque mesi di ricovero ha raggiunto i 24 chili. Per il suo percorso di recupero si è liberata della plastica ingerita in mare, espellendola con le feci. Una conferma dei danni che l’inquinamento provoca nei mari.