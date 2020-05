Turchia, a Istanbul il Bosforo si tinge di turchese

Il Bosforo torna turchese. Nelle ultime ore si è ripetuto il fenomeno che in presenza di determinate condizioni atmosferiche e ambientali cambia visibilmente colore allo stretto di mare che separa le sponde europea e asiatica di Istanbul.

Le foto diffuse dalla tv turca

Le immagini, diffuse in queste ore da siti e tv in Turchia con lo sfondo di una metropoli deserta per il coprifuoco imposto fino a domani per la lotta al Covid-19, mostrano le acque di un turchese intenso, con una variazione evidente rispetto all'ordinario blu scuro. Il fenomeno avviene dopo giorni di vento e precipitazioni, che avrebbero creato le condizioni per il suggestivo mutamento.