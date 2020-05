Coronavirus, Marevivo nei fondali siciliani durante la pandemia. VIDEO

Rumori sconosciuti e varietà nuove

approfondimento

Gli animali marini oltre a essersi ripresi i propri spazi nei golfi, nei porti e nei canali italiani, sembra abbiano ripopolato anche i fondali. Come si vede nel video caricato all'inizio di questo articolo, nel mare siciliano - in un'area davanti all'isola delle Femmine - si vedono pesci avvicinarsi alla costa, specie mai viste prima, e scendendo in profondità si possono anche ascoltare rumori sconosciuti. I suoni sono stati rilevati a 20 metri di profondità da un idrofono lasciato a registrare per dieci giorni. L'obiettivo dell'iniziativa è capire quali differenze la presenza dell'uomo crea all'ambiente marino in periodi in cui la sua attività è maggiore.