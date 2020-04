Il parco "Sakura Furusato Hiroba", nella prefettura di Chiba, in Giappone, è stato costretto a tagliare 100mila tulipani per evitare l’assembramento di visitatori. Il parco della città di Sakura è uno dei più famosi del Paese, e nello scorso fine settimana, nel pieno della fioritura, è stato preso d’assalto, ragione per la quale è stato deciso di potare i fiori onde evitare ulteriori assembramenti (LO SPECIALE - LA MAPPA DEI CONTAGI - LE NOTIZIE DELLA FARNESINA SUL GIAPPONE)..

Giappone, lo stato di emergenza per Coronavirus

Il primo ministro giapponese, Shinzo Abe, ha dichiarato lo stato di emergenza a causa del coronavirus per Tokyo e altre sei aree e prefetture, tra cui Chiba, lo scorso 7 aprile. Dieci giorni più tardi le misure sono state estese a tutto il Paese e le autorità hanno chiesto ai cittadini di ridurre dell'80% i contatti interpersonali. Nel Paese asiatico al momento si contano 11.512 contagiati e 281 decessi a causa del covid-19.

Annullato il festival dei tulipani

Il "Sakura Furusato Hiroba" è dotato di un campo di tulipani di 7000 metri quadrati, che in aprile fioriscono richiamando oltre 10mila visitatori ogni anno. Il parco è anche il fulcro del tradizionale festival dei tulipani, che a causa dell’emergenza è stato cancellato dalle autorità. Un annullamento che, però, non ha scoraggiato particolarmente i visitatori che in questi giorni stanno continuando a visitare il "Sakura Furusato Hiroba". Dopo aver proceduto alla potatura, i fiori che sono stati donati a un asilo della zona.