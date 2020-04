Un piccolo rinoceronte bianco è il nuovo arrivato dello zoo di Copenaghen, in Danimarca. La nascita del cucciolo - che si vede nel video qui pubblicato - è stata trasmessa in streaming dallo staff della struttura, presente per supportare la mamma durante il parto e per continuare a garantire cura e assistenza agli animali nonostante la chiusura dovuta all'emergenza coronavirus. La specie dei rinoceronti bianchi conta, stando ai numeri dell'organizzazione internazionale Save The Rhino, circa 17-18mila esemplari al mondo.

In Danimarca riaperte le scuole

La Danimarca è stato il primo Paese europeo a riaprire le scuole elementari e gli asili nido, rimasti chiusi per un mese a causa dell'emergenza coronavirus. Medie e licei invece riapriranno il 10 maggio, ad eccezione degli ultimi due anni di corso.