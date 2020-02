Nuova picco del caldo in Antartide dove è stata registrata la temperatura di 20.75 gradi centigradi, record assoluto. La misurazione è avvenuta sull’isola di Seymour il 9 febbraio. Per la prima volta nella sua storia, l’Antartide sperimenta una temperatura superiore ai 20 gradi. Il precedente primato era stato rilevato solo tre giorni prima con i 18,3 gradi misurati dalla stazione di ricerca argentina di Esperanza. L’Organizzazione mondiale meteorologica (Wmo) ha fatto sapere che, in base agli archivi storici in loro possesso si tratta di "un dato che normalmente non si assocerebbe all'Antartide neanche in estate".

L’allarme di Greenpeace

Frida Bengtsson, a capo di una spedizione scientifica di Greenpeace nell'Oceano Antartico, ha commentato la misurazione record. "Le temperature rilevate in Antartide sono davvero scioccanti, ma purtroppo non ci sorprendono, dal momento che questa regione si sta riscaldando insieme al resto del Pianeta". E aggiunge: "Dobbiamo sottoscrivere un nuovo trattato globale che permetta di tutelare almeno il 30 per cento dei nostri oceani dagli impatti delle attività umane".