"Tartarughe in viaggio", il corto di Greenpeace con la voce di Giorgia

Si chiama “Tartarughe in viaggio” il nuovo corto di animazione realizzato per Greenpeace dal pluripremiato studio Aardman, creatore tra gli altri di “Galline in fuga” e “Wallace e Gromit” e che vede, nella versione italiana, la partecipazione come doppiatori di Giorgia e Adriano Giannini.

Il racconto di un viaggio nell'oceano inquinato

È il racconto di un viaggio, quello di una famiglia di tartarughe verso casa. Un itinerario insidioso e pieno di pericoli, in un oceano minacciato dai cambiamenti climatici, dall’inquinamento da plastica e dalle trivellazioni petrolifere. Il corto mostra come i nostri oceani siano in pericolo e quanto sia importante agire subito per proteggerli.

Giorgia presta la voce a mamma tartaruga

“È un viaggio di ritorno verso casa che presenta diversi problemi” ci ha raccontato Giorgia, voce di mamma tartaruga. “Il mare è inquinato, c’è plastica ovunque. È un modo molto poetico e gentile di richiamare l’attenzione umana ai problemi che la natura ci mette davanti e che sono il frutto del nostro lavoro scellerato”.

“Ho accolto con entusiasmo questa esperienza” ha confessato la cantante romana. “Greenpeace fa un lavoro meraviglioso e sono felice di farne parte”