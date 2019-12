California, l'invasione dei pesci-pene sulla spiaggia di San Francisco. FOTO

Dopo una tempesta nell'oceano Pacifico, migliaia di strane creature marine sono state avvistate sulla Drakes Beach, una spiaggia a Nord di San Francisco, in California. Nella foto scattata da David Ford lo scorso 6 dicembre, si vede una massa di vermi rosa scuro e dalla forma cilindrica che occupa letteralmente tutta la costa. Ma niente allarmismi: come spiega il biologo Ivan Parr sul magazine Bay Nature, sono Urechis caupo, conosciuti anche come 'pesci pene' per via delle loro fattezze.

Il ritrovamento dei pesci-pene a San Francisco - © David Ford

Cos'è il pesce pene

Questa specie è presente nel Nord America, dal Sud dell'Oregon alla bassa California. Lunghi circa 25 centimetri, gli Urechis caupo vivono sotto le spiagge sabbiose o fangose, nascosti in tane - che si estendono per alcuni metri - non più larghe del loro corpo e a forma di lettera U. Appartenente alla famiglia delle Urechidae, che comprende altre tre specie simili, il verme marino ha una piccola proboscide con cui può mangiare e muoversi, ma per farlo si aiuta anche con le contrazioni del proprio corpo.

Mangiato in Giappone e Corea

Una specie molto simile, l'Urechis unicinctus, è tipica invece del Giappone e della Corea del Sud, dove viene mangiato crudo, con l'aggiunta di sale e olio di sesamo. Anche nella cucina cinese è apprezzato, dove viene accompagnato da verdure o essiccato e ridotto in polvere, per usarlo come condimento. Può anche servire come esca durante la pesca. In California, invece, è una prelibatezza per gabbiani, lontre, squali e razze.