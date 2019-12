Le orche avvistate al largo di Genova lo scorso primo dicembre (VIDEO) sono ancora nel porto di Pra'. Lo testimoniano i filmati della Capitaneria, che ha immortalato le loro inconfondibili pinne nere. Ancora non è chiaro perché i cetacei siano arrivati fino alle coste liguri: chi ipotizza una rotta persa a causa dei cambiamenti climatici, chi ritiene possano far parte di un gruppo di orche da tempo presenti nello stretto di Gibilterra.

Restano per il cibo

Come riporta il Secolo XIX, le orche non sono tre ma quattro: un maschio, una femmina, un cucciolo sotto i sei mesi d'età e un altro adulto dal sesso non individuato. Sono tutti apparentemente in buona salute. Anche gli esperti dell'Acquario di Genova stanno monitorando i cetacei: l'ipotesi è che rimangono all'imboccatura del porto di Pra' perché attirate dal cibo abbondante. In ogni caso si tratta di un avvistamento poco comune, come ha spiegato l'associazione Limet su Facebook: "Il Mediterraneo non è nuovo a questo tipo di presenza, che comunque rimane abbastanza rara".