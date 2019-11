Sciopero clima, i ragazzi in corteo: "Greta ci ha cambiati"

Da quando sono arrivati Greta Thunberg e gli scioperi del clima, i ragazzi sono più attenti all'ambiente, anche nella vita di tutti i giorni: usano le borracce invece delle bottigliette di plastica, fanno la differenziata con scrupolo, comprano meno prodotti confezionati. E' il leit motiv di tutti i ragazzi che stamattina sfilavano per Roma nel 4/o sciopero del clima di Fridays For Future. Irene, studentessa alla Sapienza, racconta che "anche prima ero attenta all'ambiente. Ma finché non vedi tanta gente attorno a te che condivide le tue stesse idee, non ti impegni più di tanto. Se però capisci che non sei sola ad essere preoccupato per il clima e l'ambiente, allora sei più portata a cambiare". Ma non basta. "A queste manifestazioni ho incontrato gente che mi ha insegnato un sacco di cose che non sapevo, su come ridurre la plastica e riciclare".

Livia, anche lei studentessa alla Sapienza, dopo aver conosciuto Fridays For Future ha cambiato le sue abitudini: "Vado di più in bici, cerco di comprare meno roba possibile confezionata, vado al mercato con le mie buste, uso detersivi alla spina, mi faccio in casa il sapone e il dentifricio. E poi non vado più a fare shopping, compro solo vestiti di seconda mano. Evito le grandi catene che fanno prodotti che durano poco, per fartene comprare sempre di nuovi"