Greta Thunberg, viaggio in catamarano per la Cop25 a Madrid

È finalmente riuscita a trovare un passaggio per raggiungere l'Europa. Greta Thunberg ha lasciato gli Stati Uniti a bordo di un catamarano, destinazione: Madrid. Nella capitale spagnola infatti la giovane attivista parteciperà, agli inizi di dicembre, a un'importante riunione Onu sul clima, la Cop25. Dopo un soggiorno in America di quasi due mesi, Greta lascerà il Paese a stelle e strisce insieme al padre Svante e viaggierà su un catamarano con una giovane coppia di australiani che vivono con il figlioletto di 11 mesi. L'imbarcazione è lunga 14 metri ed è partita da Hampton, sulla costa orientale americana. Dopo un viaggio di oltre 5 mila km arriverà in Portogallo, tra almeno due settimane.

L'appello sui social

"Voglio ringraziare tutte le persone che ho incontrato in Nord America per la loro incredibile ospitalità", ha twittato la giovane svedese una volta intrapreso il viaggio in mare. Era stata proprio lei l'1 novembre a lanciare un appello sui social chiedendo un "passaggio"per l'Europa su una barca in modo da evitare l'aereo, escluso per ragioni di impatto ambientale. "Se arriverò in tempo, parteciperò alla Cop25, perchè mi hanno invitato", ha riferito la 16enne che contava di recarsi in Cile prima che l'evento venisse annullato a causa delle violente proteste che scuotono il Paese sudamericano. Quanto al 2020, "non ho ancora progetti", ha aggiunto.