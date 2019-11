Il cerbiatto guarda in camera, la mamma lo aspetta, ma la curiosità è tanta. Sente la voce, drizza le orecchie, poi il richiamo materno prevale, la segue nel bosco, correndo sulla neve e i due scappano via. Si tratta di un rarissimo esemplare di cerbiatto pezzato, avvistato in Western Montana da Ashley Correl, un’americana che vive sulle rive del lago.

È pezzato meno dell'1% dei cervi

Il cerbiatto pezzato, secondo il "Montana Fish, Wildlife and Parks", rappresenta meno del’1% della popolazione di cervi. Il manto pezzato è un tratto ereditario, ma l’aspetto genetico ancora non è del tutto chiaro. I cerbiatti pezzati hanno più peli bianchi del normale: possono presentarsi in piccole chiazze sulle gambe e sul corpo, oppure ricoprire quasi tutto il manto. Alcuni esemplari pezzati possono avere malformazioni alle ossa o problemi nello sviluppo.