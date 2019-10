Sparatoria davanti alla Questura di Trieste, morti due agenti. Fermati due fratelli. FOTO

A sparare sarebbe stato un uomo che si trovava nell'edificio per un interrogatorio insieme al fratello. Colpiti cinque poliziotti: due, in gravissime condizioni, sono deceduti in ospedale. Gli altri non sarebbero in pericolo di vita. Il sindaco: lutto cittadino