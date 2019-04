"Kennedy disse 'andiamo sulla Luna' e dopo qualche anno ci si andò. Notre Dame è andata a fuoco e in poche ore si sono trovati i soldi per ricostruirla. Quando vogliamo fare una cosa, i mezzi li troviamo. Il problema è che nulla viene fatto per fermare la distruzione del clima". E' uno dei passaggi più forti del discorso tenuto da Greta Thunberg al Senato, giovedì 18 aprile mattina, ospite di un convegno sul clima al Senato.

Greta a Palazzo Madama: "Non siamo scesi in piazza per i selfie"

La giovane attivista svedese ha parlato alla platea di Palazzo Madama soffermandosi sui punti più importanti della sua campagna, che ha ispirato il movimento "Fridays For Future" in tutto il mondo. "Sappiamo cosa dobbiamo fare, fermare i gas serra. Ma la crisi climatica è la più difficile da affrontare, perché la nostra economia dipende dalle fonti fossili che distruggono l'ecosistema". Greta si è poi rivolta alle "persone importanti" che, in tutti i Paesi, non fanno abbastanza per cambiare le cose: "Milioni di studenti in tutto il mondo scioperano per il clima ma niente è cambiato e, se devo essere franca, non ci sono cambiamenti in vista. E allora perché le persone importanti si congratulano con noi? Siamo scesi in piazza non perché possiate farvi i selfie, ma perché agiate. Vogliamo rimpossessarci dei nostri sogni e delle nostre speranze".

Casellati: "Greta ragazzina coraggiosa"

In questa occasione Greta ha incontrato la presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, che si è complimentata per il suo impegno: "E' una ragazzina coraggiosa che sta facendo il giro del mondo per portare il suo messaggio", ha detto. Venerdì 19 aprile la 16enne attivista guiderà lo sciopero settimanale per il clima organizzato dagli attivisti di "Fridays For Future" a Roma, in Piazza del Popolo, dalle ore 10,30 alle 15. Il 17 aprile invece Greta aveva incontrato Papa Francesco in Vaticano.