Una coppia di panda giganti verrà trasferita in Danimarca, partiranno dalla provincia di Sichuan in Cina. Sono un maschio di nome Xing Er e una femmina di nome Mao Er, il ‘marito’ è nato nel 2013, la ‘moglie’ nel 2014, entrambi sono in ottima salute e hanno da poco terminato un periodo di trenta giorni sotto osservazione per garantirne la salute massima.

Cina e Danimarca, accordo per lo studio della specie

La notizia, svela CCTV, era attesa e l’operazione fa parte di un accordo quindicennale tra i due Paesi, infatti negli ultimi anni la ricerca sulla specie a rischio d’estinzione sta interessando il Paese asiatico. Il trasferimento in Danimarca ha come finalità lo studio e la ricerca in condivisione con la Cina, l’obiettivo è approfondire la conoscenza di questa specie per proteggerla dalla minaccia d’estinzione, dovuta alla scomparsa quasi totale del suo habitat naturale, le foreste di bambù.