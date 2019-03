Sydney, allo zoo 3 cuccioli di tigre giocano prima di essere pesati

Nati lo scorso 17 gennaio, per i tre cuccioli di tigre di Sumatra del Taronga Zoo di Sydney è giunto il momento di essere pesati. Una procedura che non sembra averli innervositi in alcun modo, tanto che è diventata per loro un'occasione di gioco e svago.

Sguardi incuriositi

Per effettuare l’operazione gli addetti del giardino zoologico hanno infatti messo i tre cuccioli in una cesta, all’interno della quale gli animali hanno ingannato il tempo giocando tra di loro. La scena è stata ripresa in un video, rilanciato anche sulla piattaforma Storyful, nella quale si vedono i tre, che sembrano perfettamente a loro agio, guardarsi intorno molto incuriositi.

La scelta dei nomi



I nomi dei cuccioli, ha fatto sapere lo zoo che si trova nei pressi di Port Jackson, saranno annunciati nelle prossime due settimane. Ed entro fine mese i piccoli troveranno posto in una recinzione aperta al pubblico. "Ogni giorno che passa - hanno spiegato gli addetti del giardino zoologico - i cuccioli diventano sempre più giocherelloni e presto inizieranno a mangiare cibo solido, e ad avventurarsi lontano dalla loro tana". La bilancia per tutti e tre ha fatto segnare circa 4 chilogrammi, un peso perfettamente in linea con le loro sei settimane di vita. I cuccioli sono delle tigri di Sumatra, una specie molto rara di cui si contano solo 350 esemplari in libertà.