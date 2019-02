"Innamoratevi del Pianeta!". E' il messaggio che l'Agenzia spaziale europea (Esa) ci rivolge nel giorno di San Valentino attraverso un video condiviso su Twitter (VIDEO - FOTO). Un appello che arriva dritto ai cuori. Cuori trasparenti come il cristallo, rossi come il rubino e verdi come lo smeraldo, che altro non sono che isole e laghi e immortalati da astronauti e satelliti che mostrano un Pianeta sempre più minacciato dai cambiamenti climatici e dall'azione dell'uomo.

"Amate il Pianeta"

Il viaggio per immagini nella bellezza e nella fragilità della Terra è stato inaugurato dall'astronauta francese Thomas Pesquet, che dalla Stazione spaziale internazionale (Iss) ha immortalato due anni fa un lago cristallino a forma di cuore incastonato tra i monti della Mongolia.

Viaggio nel cuore del Pianeta Terra

Un altro cuore, ripreso dal satellite Sentinel-2 del programma europeo Copernicus, è disegnato nell'oceano Pacifico da Moorea, isola vulcanica della Polinesia francese, seconda per grandezza dopo Tahiti. Nella foto appare come un prezioso rubino incastonato in una montatura d'argento: il rosso in realtà è un filtro con cui è stata elaborata l'immagine per evidenziare la lussureggiante vegetazione stravolta dall'azione dell'uomo, mentre la striscia azzurra che la circonda è il profilo della barriera corallina.

Appare invece verde come lo smeraldo il lago d'Aral, ripreso sempre da Sentinel-2 lo scorso agosto: in passato è stato il quarto lago più grande al mondo, una vasta oasi temperata nella regione arida tra l'Uzbekistan e il Kazakistan. Poi i piani di irrigazione sovietici degli anni Sessanta l'hanno drammaticamente ridotto e oggi ha un'estensione pari al 10% di un tempo: per questo l'Esa lo ha scelto come emblema dell'impatto dell'uomo sull'ambiente.

Il tour si conclude infine in Argentina, con il lago Strobel nella steppa della Patagonia. Le sue acque cristalline e produttive, fotografate da Sentinel-2, ospitano gli esemplari di trota iridea più grandi al mondo: proprio le loro dimensioni sono valse l'appellativo di 'lago giurassico'.